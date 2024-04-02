Псевдоволонтеры с Днепропетровщины обманули на 1,3 млн грн людей, которые собирали средства на помощь ВСУ

По данным расследования, жители Каменского района находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Во время переписки в мессенджере представлялись волонтерами международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте.
Под видом конвертирования средств обвиняемые получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета. Установлено, что псевдоволонтеры обманули почти 100 жителей из разных регионов Украины. Сумма ущерба составляет 1,3 млн грн.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Во время санкционированных обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, 300 сим-карт, компьютеры, ноутбуки, электронные накопители информации, банковские карты, черновые записи, деньги в разной валюте на общую сумму почти 800 тыс. грн.
В отношении четырех участников организованной группы прокуроры направили в суд обвинительный акт по фактам кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 УК Украины). Сейчас участники организованной группы находятся под стражей.
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