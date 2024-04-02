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  • Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

Сьогодні 09:12
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На Дніпропетровщині судитимуть осіб, що через онлайн-банкінг по всій країні ошукували людей, які організовували збір коштів на допомогу армії.

Новости Днепра про Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

За даними розслідування, жителі Кам’янського району знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців Збройних Сил України. Під час листування у месенджері представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.

Під виглядом конвертування коштів обвинувачені отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки. Встановлено, що псевдоволонтери ошукали майже 100 жителів з різних регіонів України. Сума збитків становить 1,3 млн грн.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи, гроші у різній валюті на загальну суму майже 800 тис. грн.

Новости Днепра про Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

Новости Днепра про Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

Новости Днепра про Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

Новости Днепра про Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

Стосовно чотирьох учасників організованої групи прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України). Наразі учасники організованої групи перебувають під вартою.

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Новости Днепра про Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУУкраїнська

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