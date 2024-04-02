Псевдоволонтери з Дніпропетровщини ошукали на 1,3 млн грн людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

На Дніпропетровщині судитимуть осіб, що через онлайн-банкінг по всій країні ошукували людей, які організовували збір коштів на допомогу армії.

За даними розслідування, жителі Кам’янського району знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців Збройних Сил України. Під час листування у месенджері представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.

Під виглядом конвертування коштів обвинувачені отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки. Встановлено, що псевдоволонтери ошукали майже 100 жителів з різних регіонів України. Сума збитків становить 1,3 млн грн.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи, гроші у різній валюті на загальну суму майже 800 тис. грн.

Стосовно чотирьох учасників організованої групи прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України). Наразі учасники організованої групи перебувають під вартою.

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