Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пришла в банк с поддельными документами: в Кривом Роге задержали мошенницу

Сегодня 19:45
просмотров

Працівники поліції охорони Кривого Рогу затримали громадянку з підробленими документами.

Новости Днепра про Пришла в банк с поддельными документами: в Кривом Роге задержали мошенницу

Об этом сообщает Криворожский городской отдел полиции.
 
Полицейские Кривого Рога получили сообщения относительно подозрительного лица в отделении «А-Банка».
 
Правоохранители обнаружили гражданку с поддельными документами.
 
Позже они установили, что 35-летняя женщина уже обращалась в отделение банка с другими документами и фамилией, но тем самым фото.
 
Полицейские задержали женщину и передали ее в Металлургическое отделение полиции Кривого Рога.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Пришла в банк с поддельными документами: в Кривом Роге задержали мошенницуУкраїнська Новости Днепра про Пришла в банк с поддельными документами: в Кривом Роге задержали мошенницуРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн
    Новости Днепра
    Сегодня 17:09
    В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн

    В Днепре магазины известной сети продают свои торговые помещения. Супермаркеты…

    Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:30
    Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

    В Днепре на Косе на Победе журналисты dnepr.info нашли необычные…

    Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра

    Увечері 1 лютого окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Краматорську…

    Новые правила бронирования сотрудников от мобилизации: кто имеет право на отсрочку
    Новости Днепра
    Вчера 19:04
    Новые правила бронирования сотрудников от мобилизации: кто имеет право на отсрочку

    В Украине продолжается мобилизация. Предприятия могут забронировать своих работников, даже…

    Последние новости

    Взяли реванш и возглавили турнирную таблицу: баскетболисты» Прометея» выиграли у испанцев
    Взяли реванш и возглавили турнирную таблицу: баскетболисты» Прометея» выиграли у испанцев

    Баскетболисты "Прометея" (Слобожанское, Днепропетровская обл.) провели свой 13-й поединок в групповом раунде Еврокубка. На «Арене Рига» в Латвии клуб выиграл у испанской команды «Ховентут Бадалона» – 95:90 (26:20, 23:18, 19:23, 23:33).

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Каменском местный житель в квартире держал гранаты (ФОТО)
    В Каменском местный житель в квартире держал гранаты (ФОТО)

    В полицию Каменского сообщили, что 41-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту оружия.

    Сегодня 18:21
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина пытался сбежать на самокате, после того как ограбил кофейню
    В Днепре мужчина пытался сбежать на самокате, после того как ограбил кофейню

    В Днепре задержали мужчину на самокате, который мог ограбить кафе.

    Сегодня 17:40
    0
    просмотров
    Когда в Украину придет весна: харьковский сурок Тимка дал прогноз (ВИДЕО)
    Когда в Украину придет весна: харьковский сурок Тимка дал прогноз (ВИДЕО)

    2 февраля отмечается День сурка.

    Сегодня 17:12
    0
    просмотров
    В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн
    В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн

    В Днепре магазины известной сети продают свои торговые помещения. Супермаркеты из них давно переехали, так как залы стали для них малы и перестали отвечать количеству продукции, а также покупателей в магазинах.

    Сегодня 17:09
    просмотров
    В Днепре горело профучилище (ФОТО)
    В Днепре горело профучилище (ФОТО)

    В Днепре загорелась мастерская в профучилище.

    Сегодня 16:49
    0
    просмотров
    Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщину
    Раненые сейчас в больницах Днепра: под завалами дома в Краматорске ищут еще одну женщину

    В полиции рассказали последние подробности поисковой операции на месте попадания ракеты в Краматорске.

    Сегодня 16:13
    0
    просмотров
    Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщина
    Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщина

    Сегодня, 2 февраля, в 07:01 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Соборной поселка Покровское.

    Сегодня 16:01
    2
    просмотров
    Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова
    Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова

    В Днепре нуждается в лечении раненый кот Дуда

    Сегодня 15:36
    просмотров
    Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской области
    Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской области

    Вечная память Герою!

    Сегодня 15:28
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх