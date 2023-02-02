Пришла в банк с поддельными документами: в Кривом Роге задержали мошенницу

Працівники поліції охорони Кривого Рогу затримали громадянку з підробленими документами.

Об этом сообщает Криворожский городской отдел полиции.

Полицейские Кривого Рога получили сообщения относительно подозрительного лица в отделении «А-Банка».

Правоохранители обнаружили гражданку с поддельными документами.

Позже они установили, что 35-летняя женщина уже обращалась в отделение банка с другими документами и фамилией, но тем самым фото.

Полицейские задержали женщину и передали ее в Металлургическое отделение полиции Кривого Рога.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: