Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской области

На войне с российскими захватчиками погиб старший солдат, сапер Станислав Шуба из Днепропетровской области. Ему было 28 лет.
До войны Станислав работал монтером колеи Приднепровской железной дороги. После начала полномасштабного вторжения стал сапером – разминировал освобожденные территории.
Во время одного из таких заданий Станислав со своими боевыми товарищами обезвредили сотни оставленных врагом мин вблизи Берислава. Разведчик-сапер обезвредил 14 противотанковых мин. Под очередной оказалась коварная минная ловушка. Она унесла жизнь 28-летнего воина.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Светлая память!
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