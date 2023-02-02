Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской области

Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской области

Сегодня 15:28
просмотров

Вечная память Герою!

Новости Днепра про Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской области

На войне с российскими захватчиками погиб старший солдат, сапер Станислав Шуба из Днепропетровской области. Ему было 28 лет.

До войны Станислав работал монтером колеи Приднепровской железной дороги. После начала полномасштабного вторжения стал сапером – разминировал освобожденные территории.

Во время одного из таких заданий Станислав со своими боевыми товарищами обезвредили сотни оставленных врагом мин вблизи Берислава. Разведчик-сапер обезвредил 14 противотанковых мин. Под очередной оказалась коварная минная ловушка. Она унесла жизнь 28-летнего воина.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Светлая память! 

Читайте также:

Новости Днепра про Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской областиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова
    Новости Днепра
    Сегодня 15:36
    Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова

    В Днепре нуждается в лечении раненый кот Дуда

    Известная художница нарисовала «души» погибших во время теракта 14 января в Днепре: их истории (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:56
    Известная художница нарисовала «души» погибших во время теракта 14 января в Днепре: их истории (ФОТО)

    Известная художница опубликовала портреты людей, пострадавших во время ракетной атаки…

    Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:30
    Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

    В Днепре на Косе на Победе журналисты dnepr.info нашли необычные…

    В Днепре обезвредили банду преступников, терроризировавших горожан (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:59
    В Днепре обезвредили банду преступников, терроризировавших горожан (ВИДЕО)

    В Днепре обезвредили преступную банду.

    Последние новости

    Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова
    Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова

    В Днепре нуждается в лечении раненый кот Дуда

    Сегодня 15:36
    просмотров
    Известная художница нарисовала «души» погибших во время теракта 14 января в Днепре: их истории (ФОТО)
    Известная художница нарисовала «души» погибших во время теракта 14 января в Днепре: их истории (ФОТО)

    Известная художница опубликовала портреты людей, пострадавших во время ракетной атаки на многоэтажку в Днепре 14 января.

    Сегодня 14:56
    0
    просмотров
    Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)
    Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

    В Днепре на Косе на Победе журналисты dnepr.info нашли необычные спортивную и детскую площадки.

    Сегодня 14:30
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине задержали мужчину, который агитировал за СССР
    На Днепропетровщине задержали мужчину, который агитировал за СССР

    Житель Марганца через соцсети агитировал за коммунистический тоталитарный режим.

    Сегодня 14:03
    1
    просмотров
    В Днепре обезвредили банду преступников, терроризировавших горожан (ВИДЕО)
    В Днепре обезвредили банду преступников, терроризировавших горожан (ВИДЕО)

    В Днепре обезвредили преступную банду.

    Сегодня 13:59
    просмотров
    Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами
    Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами

    Врачи рассказали, как сейчас живут супруги, которые были на грани смерти после ракетного удара по АЗС прошлой весной.

    Сегодня 13:22
    просмотров
    Налоговая в смартфоне: в Украине хотят провести новую реформу
    Налоговая в смартфоне: в Украине хотят провести новую реформу

    В ближайшее время в Украине будет возможно не посещать налоговую для сдачи отчетности, подачи различных заявлений, а сделать это все онлайн, при помощи смартфона.

    Сегодня 12:46
    просмотров
    Движение парализовано: в Днепре на перекрестке Калиновая\Образцова столкнулись грузовик и несколько легковушек
    Движение парализовано: в Днепре на перекрестке Калиновая\Образцова столкнулись грузовик и несколько легковушек

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 12:11
    2
    просмотров
    В Днепре задержали грабителя-неудачника, который хотел украсть велосипед (ВИДЕО)
    В Днепре задержали грабителя-неудачника, который хотел украсть велосипед (ВИДЕО)

    В Днепре задержан мужчина, который пытался украсть велосипед.

    Сегодня 12:07
    просмотров
    К годовщине вторжения россия может начать наступление на двух направлениях, – Резников
    К годовщине вторжения россия может начать наступление на двух направлениях, – Резников

    Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что россия может начать новое наступление на двух направлениях примерно 24 февраля.

    Сегодня 11:38
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх