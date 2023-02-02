Разминировал Херсонщину: на войне погиб разведчик-сапер из Днепропетровской области

Вечная память Герою!

На войне с российскими захватчиками погиб старший солдат, сапер Станислав Шуба из Днепропетровской области. Ему было 28 лет.

До войны Станислав работал монтером колеи Приднепровской железной дороги. После начала полномасштабного вторжения стал сапером – разминировал освобожденные территории.

Во время одного из таких заданий Станислав со своими боевыми товарищами обезвредили сотни оставленных врагом мин вблизи Берислава. Разведчик-сапер обезвредил 14 противотанковых мин. Под очередной оказалась коварная минная ловушка. Она унесла жизнь 28-летнего воина.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Светлая память!

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