Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова

Об истории кота рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам волонтера, кот Дуда нуждается в срочном лечении. Что именно произошло точно неизвестно. У животного серьезная трамва головы. Ветеринары склоняются к мнению, что пушистика могли избить люди. Другая версия – его сбила машина, но тогда травмы должны быть по всему телу. Скорее всего, кто-то ударил кота ногой в мордочку.
В настоящее время Дуда находится в ветеринарной клинике. Ему сделали рентген и установили зонд для кормления, ведь вся мордашка пушистика разбита и он не может есть самостоятельно.
Впереди три операции по реконструкции челюсти и удалению глаза. К сожалению, для этого нужны средства, которых в приюте нет. Предварительно нужно больше 15 тысяч гривен на операцию. Дальше кота ждет дорогостоящая реабилитация.
Дуда ручной и добрый. Даже не сопротивлялся, когда его осматривали ветеринары. Если вы можете и хотите помочь котику финансово – сделать это можно по реквизитам ниже
INSTAGRAM мини-приюта:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Здесь все соцсети и реквизиты приюта:
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Куратор мини-убежища +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчетный счет PrivatBank
Ибо БФ МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЕГРПОУ/ИНН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь для котика Дуды»
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