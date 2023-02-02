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  • Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова

Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова

Сегодня 15:36
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В Днепре нуждается в лечении раненый кот Дуда

Новости Днепра про Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита голова

Об истории кота рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам волонтера, кот Дуда нуждается в срочном лечении. Что именно произошло точно неизвестно. У животного серьезная трамва головы. Ветеринары склоняются к мнению, что пушистика могли избить люди. Другая версия – его сбила машина, но тогда травмы должны быть по всему телу. Скорее всего, кто-то ударил кота ногой в мордочку.

В настоящее время Дуда находится в ветеринарной клинике. Ему сделали рентген и установили зонд для кормления, ведь вся мордашка пушистика разбита и он не может есть самостоятельно.

Впереди три операции по реконструкции челюсти и удалению глаза. К сожалению, для этого нужны средства, которых в приюте нет. Предварительно нужно больше 15 тысяч гривен на операцию. Дальше кота ждет дорогостоящая реабилитация.

Дуда ручной и добрый. Даже не сопротивлялся, когда его осматривали ветеринары. Если вы можете и хотите помочь котику финансово – сделать это можно по реквизитам ниже

INSTAGRAM мини-приюта:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Здесь все соцсети и реквизиты приюта:
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-убежища +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 ​​0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчетный счет PrivatBank
Ибо БФ МЫ ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЕГРПОУ/ИНН: 40416474
МФО: 305299

Назначение «Благотворительная помощь для котика Дуды»

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Новости Днепра про Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита головаУкраїнська Новости Днепра про Мог стать жертвой живодера: в Днепре в помощи нуждается кот Дуда, у которого разбита головаРусский

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