В банк з підробленими документами: у Кривому Розі затримали шахрайку

Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони.
Поліціейські Кривого Рогу отримали повідомлення щодо підозрілої особи у відділені «А-Банку».
Правоохоронці виявили громадянку з підробленими документами.
Пізніше вони встановили, що 35-річна жінка вже зверталась до відділення банку з іншим документами та прізвищем, але тим самим фото.
Поліцейські затримали жінку та передали її до Металургійного відділення поліції Кривого Рогу.
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