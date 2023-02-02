В банк з підробленими документами: у Кривому Розі затримали шахрайку

Працівники поліції охорони Кривого Рогу затримали громадянку з підробленими документами.

Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони.

Поліціейські Кривого Рогу отримали повідомлення щодо підозрілої особи у відділені «А-Банку».

Правоохоронці виявили громадянку з підробленими документами.

Пізніше вони встановили, що 35-річна жінка вже зверталась до відділення банку з іншим документами та прізвищем, але тим самим фото.

Поліцейські затримали жінку та передали її до Металургійного відділення поліції Кривого Рогу.

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