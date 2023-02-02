Известная художница нарисовала «души» погибших во время теракта 14 января в Днепре: их истории (ФОТО)

Известная художница опубликовала портреты людей, пострадавших во время ракетной атаки на многоэтажку в Днепре 14 января.

Украинская художница с творческим псевдонимом Ольга Wilson рисует души погибших украинцев. Вы уже точно видели ее рисунки.

К ней обращаются родные и друзья погибших с просьбой нарисовать их близких. Художница опубликовала портреты нескольких пострадавших во время ракетного удара по многоэтажке на Победе. Свои работы она обнародовала в своем Instagram.

На рисунке Ирина Соломатенко и Ольга Усова – они были подругами. Ирина и Ольга — волонтеры, бесплатно лечившие зубы военным. К сожалению, женщины погибли от вражеской ракеты. Доброго вечера. Можете нарисовать стоматологов волонтеров Ирину и Ольгу, погибших сегодня (14.01) в Днепре? Они были отличными врачами и людьми. Ужасная потеря. Они просто проходили рядом, – добавила художница под публикацией.

Любопытная деталь. Умерших людей художница изображает как прозрачные души, поэтому использует оттенки синего в своих работах. Зато живых людей художница рисует, используя разные цвета.

На портрете бабушка, чудом выжившая во время трагедии. Она махала белым полотенцем, чтобы ее увидели из-под завалов. Отмечается, что через несколько дней ее перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас с женщиной все хорошо.

Это Валентин Феофанович. К художнице обратилась его дочь, которая хочет, чтобы ее отец помнил. Днепряне говорят, что мужчина работал учителем физкультуры в одной из школ.

Мой папа погиб в страшной трагедии в Днепре. Он был на момент атаки российской ракетой в доме 118. Его вчера опознали, это страшная трагедия для всей семьи. Если можете нарисовать его, спасибо, — говорится в сообщении.

История этой семьи растрогала всю страну. На рисунке Алексей и его сын Никита.

День добрый

Это мой друг. Можно совершить пост?

Он погиб в Днепре 14 января вместе с сыном. Алексей Зеленский был слабослышащим, с ним погиб его сын — ему еще не было годика. Год должен был исполниться 29 января. Выжила только жена.

Алексей был очень хорошим семьянином и прекрасным папой. С Екатериной они были вместе еще со школы. Сына звали Никита. Не верю, что их уже нет, — говорится в сообщении.

Маму Никиты – Екатерину вытащили из-под завалов на второй день. Теперь с ней все хорошо. Напомним, в больнице Днепра рассказали о спасении 27-летней Кати, проведшей под завалами 20 часов.

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