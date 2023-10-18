Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса

Отключение электроэнергии в трех населенных пунктах Слободской общины.
Об этом сообщили на сайте Слобожанской общины.
Причина отключений – плановые работы ДТЭК «Днепровские электросети». 19 октября с 9 по 19 будут проводить профилактические работы в пределах Слобожанской поселковой территориальной громады. Поэтому временно не будет света в поселке городского типа Слобожанское и селах Баловка и Александровка.
Слобожанское:
Александровка:
Баловка:
Так что местным советуют приготовиться к отключениям.
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