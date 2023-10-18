Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса

В пригороде Днепра 19 октября будут выключаться свет.

Отключение электроэнергии в трех населенных пунктах Слободской общины.

Об этом сообщили на сайте Слобожанской общины.

Причина отключений – плановые работы ДТЭК «Днепровские электросети». 19 октября с 9 по 19 будут проводить профилактические работы в пределах Слобожанской поселковой территориальной громады. Поэтому временно не будет света в поселке городского типа Слобожанское и селах Баловка и Александровка.

Слобожанское:

ул. Слобожанская,

ул. Василия Сухомлинского,

ул. Весенняя,

ул. Латвийская,

ул. Калиновая,

ул. Киевская,

ул. Василия Стуса,

ул. Комсомольская,

ул. Лебедина,

ул. Леси Украинки,

ул. Мира,

ул. Единства,

ул. Молодежная,

ул. Парковая,

ул. Севастопольская,

ул. Семейно,

ул. Славянская,

ул. Солнечная,

ул. Спортивная,

ул. Украинский,

ул. Шевченко

Александровка:

с-т Любисток

Баловка:

ул. Калиновая,

ул. Шевченковская.

Так что местным советуют приготовиться к отключениям.

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