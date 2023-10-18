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Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса

Сегодня 20:10
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В пригороде Днепра 19 октября будут выключаться свет.

Новости Днепра про Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса

Отключение электроэнергии в трех населенных пунктах Слободской общины.

Об этом сообщили на сайте Слобожанской общины.

Причина отключений – плановые работы ДТЭК «Днепровские электросети». 19 октября с 9 по 19 будут проводить профилактические работы в пределах Слобожанской поселковой территориальной громады. Поэтому временно не будет света в поселке городского типа Слобожанское и селах Баловка и Александровка.

Слобожанское:

  • ул. Слобожанская,
  • ул. Василия Сухомлинского,
  • ул. Весенняя,
  • ул. Латвийская,
  • ул. Калиновая,
  • ул. Киевская,
  • ул. Василия Стуса,
  • ул. Комсомольская,
  • ул. Лебедина,
  • ул. Леси Украинки,
  • ул. Мира,
  • ул. Единства,
  • ул. Молодежная,
  • ул. Парковая,
  • ул. Севастопольская,
  • ул. Семейно,
  • ул. Славянская,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Спортивная,
  • ул. Украинский,
  • ул. Шевченко

Александровка:

  • с-т Любисток

Баловка:

  • ул. Калиновая,
  • ул. Шевченковская.

Так что местным советуют приготовиться к отключениям.

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