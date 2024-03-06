Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Причастна к краже товара из магазина: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщину

Причастна к краже товара из магазина: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщину

Сегодня 08:30
просмотров

Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Причастна к краже товара из магазина: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщину

Криворожские правоохранители с 24 февраля разыскивают 53-летнюю Жанну Копылову, причастную к краже товара из магазина.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Женщина обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.

Приметы: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, среднего роста.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 098-65-00-201 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что полиция Днепра разыскивает 40-летнего мужчину.

Читайте также:

Новости Днепра про Причастна к краже товара из магазина: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про Причастна к краже товара из магазина: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщинуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре двое мужчин украли трубу теплосети и хотели сдать ее на металл
Новости Днепра
Сегодня 13:42
В Днепре двое мужчин украли трубу теплосети и хотели сдать ее на металл

Неравнодушная горожанка помогла разоблачить злоумышленников.

Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга
Новости Днепра
Сегодня 12:56
Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

Житель Днепра "повесил" несуществующий долг в 80 тысяч долларов на…

На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина
Новости Днепра
Сегодня 12:39
На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина

Спасатели ликвидировали возгорание.

Конфликт закончился поножовщиной: на Днепропетровщине мужчина пытался убить жену
Новости Днепра
Сегодня 11:28
Конфликт закончился поножовщиной: на Днепропетровщине мужчина пытался убить жену

Мужчине уже сообщили о подозрении.

Последние новости

В Днепре двое мужчин украли трубу теплосети и хотели сдать ее на металл
В Днепре двое мужчин украли трубу теплосети и хотели сдать ее на металл

Неравнодушная горожанка помогла разоблачить злоумышленников.

Сегодня 13:42
5
просмотров
Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга
Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

Житель Днепра "повесил" несуществующий долг в 80 тысяч долларов на своего знакомого.

Сегодня 12:56
5
просмотров
На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина
На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина

Спасатели ликвидировали возгорание.

Сегодня 12:39
6
просмотров
В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы
В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы

Дорожное происшествие случилось в Индустриальном районе Днепра.

Сегодня 11:57
4
просмотров
Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина
Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина

Суеверного проводника встретили пассажирки поезда Львов - Запорожье.

Сегодня 11:30
7
просмотров
Конфликт закончился поножовщиной: на Днепропетровщине мужчина пытался убить жену
Конфликт закончился поножовщиной: на Днепропетровщине мужчина пытался убить жену

Мужчине уже сообщили о подозрении.

Сегодня 11:28
4
просмотров
Агент РФ с Днепропетровщины пошел в ВСУ, чтобы шпионить, а затем хотел сбежать в Приднестровье
Агент РФ с Днепропетровщины пошел в ВСУ, чтобы шпионить, а затем хотел сбежать в Приднестровье

Житель Днепропетровщины шпионил в пользу РФ.

Сегодня 10:31
3
просмотров
В АНД районе Днепра мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар
В АНД районе Днепра мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар

Пожалуйста, не делайте так!

Сегодня 10:00
7
просмотров
В полночь в Днепровском районе прогремел взрыв: комментарий ОВА
В полночь в Днепровском районе прогремел взрыв: комментарий ОВА

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Сегодня 07:55
5
просмотров
Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)
Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)

Света не будет примерно с 9:00 до 17:00!

Сегодня 07:00
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх