Причастна к краже товара из магазина: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщину

Присмотритесь внимательно к фото!

Криворожские правоохранители с 24 февраля разыскивают 53-летнюю Жанну Копылову, причастную к краже товара из магазина.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Женщина обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.

Приметы: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, среднего роста.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 098-65-00-201 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что полиция Днепра разыскивает 40-летнего мужчину.

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