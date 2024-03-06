Причастна к краже товара из магазина: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщину

Криворожские правоохранители с 24 февраля разыскивают 53-летнюю Жанну Копылову, причастную к краже товара из магазина.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Женщина обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.
Приметы: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, среднего роста.
Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 098-65-00-201 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что полиция Днепра разыскивает 40-летнего мужчину.
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