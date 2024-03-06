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Причетна до викрадення товару з магазину: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінку

Сьогодні 08:30
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Причетна до викрадення товару з магазину: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінку

Криворізькі правоохоронці з 24 лютого розшукують 53-річну Жанну Копилову, причетну до викрадення товару з магазину.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Жінка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

Прикмети: на вигляд 50-55 років, середньої статури, середнього зросту.

Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 098-65-00-201 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Дніпра розшукує 40-річного чоловіка

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Новости Днепра про Причетна до викрадення товару з магазину: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінкуУкраїнська

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