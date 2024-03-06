Причетна до викрадення товару з магазину: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінку

Криворізькі правоохоронці з 24 лютого розшукують 53-річну Жанну Копилову, причетну до викрадення товару з магазину.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Жінка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні.
Прикмети: на вигляд 50-55 років, середньої статури, середнього зросту.
Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 098-65-00-201 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Дніпра розшукує 40-річного чоловіка.
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