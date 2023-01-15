Премьер-министр Канады прокомментировал вчерашний ракетный удар по многоэтажке в Днепре

«Нападения россии на жилые дома в Днепре — подлые, отвратительные и абсолютно неприемлемые.
Канада однозначно осуждает это насилие – мы поддерживаем народ Украины и предоставим ему необходимую поддержку», – сообщил Джастин Трюдо.
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