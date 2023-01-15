Премьер-министр Канады прокомментировал вчерашний ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Канада однозначно осуждает это насилие – мы поддерживаем народ Украины и предоставим ему необходимую поддержку», – сообщил Джастин Трюдо.

«Нападения россии на жилые дома в Днепре — подлые, отвратительные и абсолютно неприемлемые.

Джастин Трюдо прокомментировал ракетную атаку, нанесенную россией по жилому дому в Днепре 14 января.

В Днепре объявлен траур по погибшим в доме на Победе.

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре…

Умер легендарный актер и заслуженный артист Украины Вахтан Кикабидзе О смерти артиста стало известно 15 января. Вахтану Кикабидзе было 84 года. 0 просмотров