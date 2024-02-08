«Праздничный переполох»: в Днепре на свадьбе в ресторане «Поплавок» жених и свидетель избили гостя

На днях в Днепре произошел странный инцидент: в ресторане «Поплавок», что на Сичеславской Набережной, на свадьбе жених вместе со свидетелем избили одного из гостей.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Что стало причиной драки – неизвестно. Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него медики диагностировали
рваную рану губы и алкогольное опьянение.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что пострадавший с заявлением о нанесении телесных повреждений в правоохранительные органы не обратился.
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