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  • «Праздничный переполох»: в Днепре на свадьбе в ресторане «Поплавок» жених и свидетель избили гостя

«Праздничный переполох»: в Днепре на свадьбе в ресторане «Поплавок» жених и свидетель избили гостя

Сегодня 13:51
просмотров

Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Новости Днепра про

Фото условное.

На днях в Днепре произошел странный инцидент: в ресторане «Поплавок», что на Сичеславской Набережной, на свадьбе жених вместе со свидетелем избили одного из гостей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Что стало причиной драки – неизвестно. Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него медики диагностировали
рваную рану губы и алкогольное опьянение.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что пострадавший с заявлением о нанесении телесных повреждений в правоохранительные органы не обратился.

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