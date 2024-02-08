В Днепре без вести пропала 17-летняя девушка: нужна ваша помощь

В Днепре правоохранители разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю Илону Мороз.
Известно, что 7 февраля около 13:00 девушка ушла из общежития в Шевченковском районе и сейчас ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Приметы: рост 165 см, светлые волосы.
Была одета: зеленая куртка, черные брюки.
Если вы видели Илону или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 745-00-17, (050) 41 23 312 или 102.
Важна любая информация!
Обновлено: полиция разыскала девушку, с ней все хорошо!
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