Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре без вести пропала 17-летняя девушка: нужна ваша помощь

Сегодня 10:52
просмотров

Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про В Днепре без вести пропала 17-летняя девушка: нужна ваша помощь

В Днепре правоохранители разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю Илону Мороз.

Известно, что 7 февраля около 13:00 девушка ушла из общежития в Шевченковском районе и сейчас ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Приметы: рост 165 см, светлые волосы.

Была одета: зеленая куртка, черные брюки.

Если вы видели Илону или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 745-00-17, (050) 41 23 312 или 102.

Важна любая информация!

Обновлено: полиция разыскала девушку, с ней все хорошо!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре без вести пропала 17-летняя девушка: нужна ваша помощьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре без вести пропала 17-летняя девушка: нужна ваша помощьРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

«Бунтарский» полк из Днепра расформируют, а всех спецназовцев переведут в «Лють» — Нацполиция
Новости Днепра
Сегодня 12:21
«Бунтарский» полк из Днепра расформируют, а всех спецназовцев переведут в «Лють» — Нацполиция

В Днепре расформируют полк особого назначения после скандала. Всех спецназовцев…

В Никополе неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра: он погиб
Новости Днепра
Сегодня 11:37
В Никополе неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра: он погиб

Правоохранители начали досудебное расследование.

На Днепропетровщине школьник провалился под лед: его спасали прохожие
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Днепропетровщине школьник провалился под лед: его спасали прохожие

Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!

На Днепропетровщине ночью работала ПВО: детали
Новости Днепра
Сегодня 07:51
На Днепропетровщине ночью работала ПВО: детали

Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины.

Последние новости

Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)
Где в Днепре находится одна из старейших суконных фабрик и почему там пекли хлеб (ФОТО)

При заложении города его планировали сделать промышленным центром. Первым большим предприятием в тогдашнем Днепре стала суконная фабрика. Планировалось, что в городе будет основано 8 фабрик: суконная, часовая, позументная, шелковая, чулочная, ленточная, бумажная и свечная, но обустроить смогли только две.

Сегодня 12:35
3
просмотров
«Бунтарский» полк из Днепра расформируют, а всех спецназовцев переведут в «Лють» — Нацполиция
«Бунтарский» полк из Днепра расформируют, а всех спецназовцев переведут в «Лють» — Нацполиция

В Днепре расформируют полк особого назначения после скандала. Всех спецназовцев переведут в штурмовую бригаду "Лють".

Сегодня 12:21
3
просмотров
В Никополе неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра: он погиб
В Никополе неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра: он погиб

Правоохранители начали досудебное расследование.

Сегодня 11:37
4
просмотров
Вот-вот упадет: в Днепре на проспекте Поля над головами людей нависает кусок фасада (ФОТО)
Вот-вот упадет: в Днепре на проспекте Поля над головами людей нависает кусок фасада (ФОТО)

На проспекте Поля с балкона висит кусок фасада.

Сегодня 11:35
4
просмотров
«Капсула времени»: в Днепре обнаружили 50-летний мотоцикл, на котором ни разу не ездили
«Капсула времени»: в Днепре обнаружили 50-летний мотоцикл, на котором ни разу не ездили

В Днепре нашли "капсулу времени" - мотоцикл, никогда не выезжавший на дорогу.

Сегодня 10:35
4
просмотров
На Днепропетровщине школьник провалился под лед: его спасали прохожие
На Днепропетровщине школьник провалился под лед: его спасали прохожие

Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!

Сегодня 10:00
5
просмотров
В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции
В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

Сегодня утром, 8 февраля, в Днепре возле одного из домов на проспекте Героев обнаружили тело мужчины.

Сегодня 09:21
8
просмотров
На Днепропетровщине ночью работала ПВО: детали
На Днепропетровщине ночью работала ПВО: детали

Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины.

Сегодня 07:51
4
просмотров
У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса
У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса

Электроэнергии не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00.

Сегодня 07:00
5
просмотров
Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь
Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх