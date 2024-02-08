Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Святковий переполох”: у Дніпрі на весіллі у ресторані “Поплавок” наречений та свідок побили гостя

“Святковий переполох”: у Дніпрі на весіллі у ресторані “Поплавок” наречений та свідок побили гостя

Сьогодні 13:51
просмотров

Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Новости Днепра про

Фото умовне.

Днями у Дніпрі стався дивний інцидент: в ресторані “Поплавок”, що на Січеславській Набережній, на весіллі наречений разом зі свідком побили одного із гостей.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Що стало причиною бійки – невідомо. Постраждалого госпіталізували до лікарні. У нього медики діагностували
рвану рану губи та алкогольне сп’яніння.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що постраждалий із заявою щодо нанесення тілесних ушкоджень у правоохоронні органи не звернувся.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Нікополі невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови: він загинув
Новини Дніпра
Сьогодні 11:37
У Нікополі невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови: він загинув

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

В одному з міст Дніпропетровщини анонсували потужні вибухи: тривоги – не ігноруйте
Новини Дніпра
Сьогодні 10:44
В одному з міст Дніпропетровщини анонсували потужні вибухи: тривоги – не ігноруйте

Без паніки!

На Дніпропетровщині школяр провалився під кригу: його рятували перехожі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
На Дніпропетровщині школяр провалився під кригу: його рятували перехожі

Будь ласка, не виходьте на лід - це дуже небезпечно!

У Дніпрі біля будинку на проспекті Героїв виявили труп: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 09:21
У Дніпрі біля будинку на проспекті Героїв виявили труп: коментар поліції

Сьогодні вранці, 8 лютого, у Дніпрі біля одного із будинків…

Наверх