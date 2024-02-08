“Святковий переполох”: у Дніпрі на весіллі у ресторані “Поплавок” наречений та свідок побили гостя

Днями у Дніпрі стався дивний інцидент: в ресторані “Поплавок”, що на Січеславській Набережній, на весіллі наречений разом зі свідком побили одного із гостей.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що стало причиною бійки – невідомо. Постраждалого госпіталізували до лікарні. У нього медики діагностували
рвану рану губи та алкогольне сп’яніння.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що постраждалий із заявою щодо нанесення тілесних ушкоджень у правоохоронні органи не звернувся.
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