“Святковий переполох”: у Дніпрі на весіллі у ресторані “Поплавок” наречений та свідок побили гостя

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Днями у Дніпрі стався дивний інцидент: в ресторані “Поплавок”, що на Січеславській Набережній, на весіллі наречений разом зі свідком побили одного із гостей.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Що стало причиною бійки – невідомо. Постраждалого госпіталізували до лікарні. У нього медики діагностували

рвану рану губи та алкогольне сп’яніння.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що постраждалий із заявою щодо нанесення тілесних ушкоджень у правоохоронні органи не звернувся.

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