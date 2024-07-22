У Кам’янському чоловік зненацька влетів у бар та почав бити людей ножем

У Кам'янському на Дніпропетровщині чоловік влаштував різанину в барі.

Інцидент трапився ввечері 19 липня, коли до одного із пивних барів у Кам’янському забіг чоловік з ножем, який почав бити відвідувачів. Як розповіла завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева, виклик про двох поранених людей надійшов від правоохоронців.

Приїхавши за вказаною адресою, медики з’ясували, що постраждали двоє чоловіків, обом по 40 років. В одного із них були вкрай важкі поранення – проникні рани шиї, грудної клітки, живота, лівого передпліччя та геморагічний шок.

У другого потерпілого поранення були легшими – різані рани правого плеча, правого стегна. Обом постраждалим надана екстрена медична допомога, зупинка кровотечі, інфузія розчинів, асептичні пов’язки, після чого їх доправили до лікарні Кам’янського.

В такий важкий час психоемоційний стан багатьох людей знаходиться на межі розумних вчинків і дій. Наприклад, коли зненацька в пивний бар влітає чоловік і починає наносити ножові поранення людям, пояснень немає, – коментує випадок Лариса.

Читайте також:

Українська

Автор: