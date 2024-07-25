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Внаслідок стрілянини у Дніпрі на Набережній Перемоги постраждав мотоцикліст: коментар поліції

Сьогодні 10:21
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Стали відомі деталі інциденту на Набережній Перемоги.

Новости Днепра про Внаслідок стрілянини у Дніпрі на Набережній Перемоги постраждав мотоцикліст: коментар поліції

Вчора, 24 липня, ввечері у Дніпрі посеред дороги Набережної Перемоги нібито сталася стрілянина. За словами очевидців у водія BMW стався конфлікт з мотоциклістами. 

Пізніше у мережі поширилося відео нібито постраждалого внаслідок збройної сутички. На момент запису він знаходиться у лікарні.

За словами пораненого мотоцикліста, він підійшов до автомобіля BMW, в якому знаходився його приятель. Після цього на нього бризнули газовим балоном, а згодом з авто вийшов кермувальник та почав стріляти з пістолета. Внаслідок цього мотоцикліста було поранено в ногу.

Кадри з опублікованого відео:

Кореспонденти dnepr.info дізналися в поліції, що факт мав місце. Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник дала нам офіційний коментар щодо інциденту:

Факт мав місце. Чоловіка затримано. За фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, нашим кореспондентам вдалося отримати коментар поліції щодо ДТП яке сталося за участі підлітків у Дніпрі на Слобожанському проспекті.

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Новости Днепра про Внаслідок стрілянини у Дніпрі на Набережній Перемоги постраждав мотоцикліст: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок стрілянини у Дніпрі на Набережній Перемоги постраждав мотоцикліст: коментар поліціїРусский

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