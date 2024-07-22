Стрибали по головах: у Дніпрі на Європейській площі трапилася масова бійка, є постраждалі

У центрі Дніпра сталася масова бійка.

Цими вихідними під час комендантської години на Європейській площі трапилася масова бійня. За словами очевидців, група людей побила трьох чоловіків. Нападники стрибали по головах постраждалих та знущалися зі знесилених людей.

Свідок кривавої сутички намагалася зупинити нападників, викликала поліцію та “швидку”. Коли правоохоронці приїхали на місце інциденту, троє чоловіків були без тями, а хулігани, які їх побили – втекли.

Місцевим вдалося зафільмувати на камеру момент бійки.

Як повідомили Дніпро Інфо у поліції, за даним фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення та розшуку причетних до правопорушення осіб.

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