Вот-вот упадет: в Днепре на проспекте Поля над головами людей нависает кусок фасада (ФОТО)

На это обратили внимание в Facebook-сообществе «Центральный район».
Аварийный балкон расположен в здании внизу проспекта Александра Поля возле АТБ. Кусок облицовки фасада свисает над головами людей уже не первую неделю и кажется будто вот-вот упадет.
Каждый раз, когда стою на остановке. Смотрю с ужасом не это. Низ проспекта Поля возле АТБ, – пишет местная жительница.
Поскольку это балкон квартиры, то есть частная собственность, повлиять на владельцев квартиры, чтобы те отремонтировали фасад, трудно.
Днепряне обратили внимание на то, что балкон этажом выше тоже не в лучшем состоянии. Пока местные советуют обходить этот дом, чтобы кусок штукатурки не упал кому-то на голову.
Напомним, в Днепре на Фабре фасад дома посыпался на тротуар: пострадала женщина.
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