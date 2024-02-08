«Бунтарский» полк из Днепра расформируют, а всех спецназовцев переведут в «Лють» — Нацполиция

В Днепре расформируют полк особого назначения после скандала. Всех спецназовцев переведут в штурмовую бригаду "Лють".

Об этом говорится в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Реагируя на единичный и недопустимый факт, что имел место в Днепропетровской области, руководство Национальной полиции приняло решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, и все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции «Лют» в порядке ст. 65 Закона Украины «О Национальной полиции Украины, — говорится в сообщении.

В частности, одного из высокопоставленных должностных лиц полка, планируют назначить на руководящий пост в «Лють». Также отмечается, что полицейских, которые будут отказываться от перевода, уволят, а затем вручат повестки в рамках мобилизации.

Спецназовцы из Днепра «бунтуют» против руководства — с чего все началось?

5 февраля в соцсетях распространили видео, на котором якобы у заместителя начальника главного управления Нацполиции Днепропетровщины Владимира Богоноса произошел конфликт с одним из спецназовцев, потому что те не хотели переводиться в штурмовую бригаду «Лють».

Отмечалось, что многие спецназовцы полка это якобы экс-беркутовцы, которые могли участвовать в разгоне Майдана в 2014 году. Именно поэтому скандал получил такую огласку.

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