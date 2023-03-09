Праздновали 8 марта: в Марганце женщина ударила своего любимого ножом, потому что тот когда-то толкнул ее с балкона

На Днепропетровщине женщина, вспомнив старую обиду, пырнула своего любимого ножем.

Об этом курьезном случае рассказала медик Валентина Марченко.

Вечером 7 марта к медикам станции экстренной помощи в Марганце обратились местные жители, которые сообщили о том, что 48-летний мужчина получил ножевое ранение.

Приехав на вызов, бригада скорой действительно увидела мужчину, нуждавшегося в помощи. Как выяснилось, пострадавший вместе со своей сожительницей праздновали грядущий праздник. Когда в ход пошел алкоголь, женщина вспомнила, как любимый три года назад столкнул ее с балкона, в результате чего она упала и сильно травмировалась. Поэтому она решила ему отомстить, воткнув нож в спину своему обидчику.

Фельдшерка осмотрела потерпевшего, предоставила ему первую медицинскую помощь и отправила в городскую больницу. Все обошлось легким испугом, но теперь обидчице придется отвечать за совершенное перед законом. Медик вызвала на место полицию, которая будет разбираться в обстоятельствах дела.

О событии фельдшер сообщила в местный отдел внутренних дел и праздник, просто-напросто, оказался невеселым из-за несдержанности и потери контроля за своими действиями, — отметила Валентина.

На фото ниже фельдшер, которой пришлось разбираться в этой семейной драме.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и сбежал. В результате ДТП пострадала женщина. Теперь полицейским нужна помощь свидетелей, чтобы найти виновника аварии.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: