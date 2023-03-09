Святкували 8 березня: у Марганці жінка вдарила свого коханого ножем, бо той колись штовхнув її з балкону

На Дніпропетровщині жінка, згадавши стару образу, вдарила свого коханого ножем.

Про цей курйозний випадок розповіла медик Валентина Марченко.

Так, ввечері 7 березня до станції екстреної допомоги в Марганці звернулися місцеві мешканці, які повідомили про те, що 48-річний чоловік отримав ножове поранення.

Приїхавши на виклик, бригада швидкої дійсно побачила чоловіка, який потребував допомоги. Як з’ясувалося, постраждалий разом зі своєю співмешканкою святкували прийдешнє свято. Коли у хід пішов алкоголь, жінка згадала, як коханий три роки тому зіштовхнув її балкону, внаслідок чого вона впала та сильно травмувалася. Через це вона вирішила йому помститися, встромивши ножа в спину своєму кривднику.

Фельдшерка оглянула потерпілого, надала йому першу медичну допомогу та відправила в міську лікарню. Усе обійшлося легким переляком, але тепер кривдниці доведеться відповідати за вчинене перед законом. Медик викликала на місце поліцію, яка розбиратиметься в обставинах справи.

Про подію фельдшер повідомила в місцевий відділ внутрішніх справ і свято, просто-напросто, виявилося невеселим через нестриманість та втрату контролю за своїми діями, – зазначила Валентина.

На фото нижче фельдшерка, якій довелося розбиратися в ці сімейній драмі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шукають водія, який наїхав на пішохода та втік. Внаслідок ДТП постраждала жінка. Тепер правоохоронцям потрібна допомога свідків, щоб знайти винуватця аварії.

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