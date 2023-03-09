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Потрібна допомога: на Дніпропетровщині шукають водія, який наїхав на пішохода та втік

Сьогодні 15:17
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У Павлограді водій збив жінку та втік.

Новости Днепра про Потрібна допомога: на Дніпропетровщині шукають водія, який наїхав на пішохода та втік

За словами обласної поліції, інцидент стався близько 18 години вечора 8 березня. 

Невстановлений автомобіль рухався по вулиці Дніпровській міста Павлоград у напрямку міста Дніпро. У якийсь момент кермувальник наїхав на 37-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Після цього водій втік з місця події.

Зі значними травмами жінку доставили до однієї з лікарень. Наразі поліціянти намагаються знайти винуватця ДТП. Для цього їм треба встановити його особу та марку авто.

За даним фактом павлоградські слідчі розпочали кримінальне провадження.

Поліцейські просять всіх свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також власників відеореєстраторів, звернутися до них за телефонами:

слідчий (050) 66 85 449; чергова частина 066-520-09-70, 102 або будь-яким зручним для Вас способом.

На фото місце ДТП.

Новости Днепра про Потрібна допомога: на Дніпропетровщині шукають водія, який наїхав на пішохода та втік

Зазначимо, у Дніпрі також просять допомоги у встановлені особи чоловіка, якого днями збив трамвай. Обережно, фото 18+.

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Новости Днепра про Потрібна допомога: на Дніпропетровщині шукають водія, який наїхав на пішохода та втікУкраїнська Новости Днепра про Потрібна допомога: на Дніпропетровщині шукають водія, який наїхав на пішохода та втікРусский

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