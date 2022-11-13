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  • Правительство запретило украинским мужчинам выезжать за границу используя справку об инвалидности

Правительство запретило украинским мужчинам выезжать за границу используя справку об инвалидности

Сегодня 13:25
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Украинцы с инвалидностью больше не имеют права пересекать границу Украины на основании справки МСЭК.

Новости Днепра про Правительство запретило украинским мужчинам выезжать за границу используя справку об инвалидности

Об этом говориться в сообщении на сайте Кабинета Министров Украины.

По словам главы Минздрава, основная проблема со справкой МСЭК заключалась в том, что она не содержала данных, позволяющих идентифицировать лицо, которое его предоставляет, поэтому были большие риски подделки этого документа. Этим пользовались делки, создававшие липовые справки.

Неоднократно призывников ловили на подделках пограничники. Поэтому правительство исключило справки МСЭК из перечня документов, по которым можно легально пересечь границу. Мужчины с инвалидностью смогут это сделать, но предоставив другие документы, позволяющие идентифицировать личность.

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