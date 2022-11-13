Уряд заборонив українським чоловікам виїжджати за кордон за довідкою про інвалідність

Українці з інвалідністю більше не мають права перетинати кордон України на підставі довідки МСЕК.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів України.

За словами глави МОЗ, основна проблема з довідкою МСЕК полягала в тому, що вона не містила даних, які дозволяють ідентифікувати особу, яка її надає, тому були великі ризики підробки цього документа. Цим користалися ділки, які створювали липові довідки.

Неодноразово призовників ловили на підробках прикордонники. Через це уряд виключив довідки МСЕК з переліку документів, за якими можна легально перетнути кордон. Чоловіки з інвалідністю зможуть це зробити, але надавши інші документи, які надають можливість ідентифікувати особу.

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