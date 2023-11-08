Потерял память: дедушку, который исчез в Днепре несколько недель назад, нашли в 50 километрах от города

21 октября в Днепре без вести пропал 74-летний Евгений Воробьев.

В этот день мужчина вышел из дома на улице Николая Руденко и не вернулся. Его искали родные, правоохранители и небезразличные граждане.

Во вторник, 7 ноября, стало известно, что пенсионера нашли в 50 километрах от Днепра – в Синельниково.

Об этом сообщает «Информатор».

Известно, что Евгения Феофановича обнаружили в Илларионово, а оттуда как неизвестного доставили в Синельниково. Мужчина потерял память.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мама разыскивает 15-летнюю дочь.

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