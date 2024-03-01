Посреди Кривого Рога бродил белый лебедь с подрезанными крыльями (ВИДЕО)

В Центрально-Городском районе Кривого Рога обнаружили лебедя. Птица прогуливается неподалеку от Музыкальной школы, сообщают местные. Снаружи вона вся грязный и с подрезанными крыльями.
Внимание лебедь привлек не только взрослых, но и подростков и собак. На последних пернатый никак не реагирует, пишет тг-канал «Свои».
Если грязи на перьях еще можно как-то объяснить, то обрезанные крылья обеспокоили горожан.
В комментариях сообщили, что лебедя отловили и увезли волонтеров.
Надеемся, что птицу там подлечат и отпустят обратно в дикую природу.
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