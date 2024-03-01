Посреди Кривого Рога бродил белый лебедь с подрезанными крыльями (ВИДЕО)

Белого лебедя заметили посреди Кривого Рога.

В Центрально-Городском районе Кривого Рога обнаружили лебедя. Птица прогуливается неподалеку от Музыкальной школы, сообщают местные. Снаружи вона вся грязный и с подрезанными крыльями.

Внимание лебедь привлек не только взрослых, но и подростков и собак. На последних пернатый никак не реагирует, пишет тг-канал «Свои».

Если грязи на перьях еще можно как-то объяснить, то обрезанные крылья обеспокоили горожан.

В комментариях сообщили, что лебедя отловили и увезли волонтеров.

Надеемся, что птицу там подлечат и отпустят обратно в дикую природу.

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