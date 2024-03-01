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  • Посеред Кривого Рогу бродив білий лебідь з підрізаними крилами (ВІДЕО)

Посеред Кривого Рогу бродив білий лебідь з підрізаними крилами (ВІДЕО)

Сьогодні 19:30
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Білого лебедя помітили посеред Кривого Рогу.

Новости Днепра про Посеред Кривого Рогу бродив білий лебідь з підрізаними крилами (ВІДЕО)

У Центрально-Міському районі Кривого Рогу знайшли лебедя. Птах прогулюється неподалік Музичної школи, повідомляють місцеві. Ззвовні — увесь брудний та з підрізаними крилами.

Увагу привернув не лише дорослих, а й підлітків та собак. На останніх — пернатий ніяк не реагує, пише тг-канал “Свої”. 

Якщо грязюку на пір’ї ще можна якось пояснити, то обрізані крила занепокоїли містян. 

 

У коментарях повідомили, що лебедя відловили та повезли до волонтерів. 

Сподіваємося, що птаха там підлікують та випустять назад в дику природу.

Новости Днепра про Посеред Кривого Рогу бродив білий лебідь з підрізаними крилами (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Посеред Кривого Рогу бродив білий лебідь з підрізаними крилами (ВІДЕО)Українська

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