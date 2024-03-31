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  • Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)

Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)

Сегодня 12:00
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Огромный портал открылся в Кривом Роге.

Новости Днепра про Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)

Новая провальная «воронка» на месте добычи руды образовалась в Кривом Роге. На это обратил внимание криворожский блогер Анатолий Новак, опубликовавший потрясающее видео у себя на Facebook-странице.

Анатолий рассказал, что пропасть образовалась около 15 часов 29 марта. Дыра появилась в районе Галковки, у «чаши». Точную локацию блогер публично не уточняет, ведь там опасно – есть угроза повторных обвалов.

Кто знает, тот поймет. Старинная буровая камера так близка к поверхности земли! Уникально! Если интересно, лично увидеть, да еще узнать некоторую информацию и много интересных пейзажей. Мои личные сообщения открыты, — написал Анатолий.

Диаметр дыры составляет 100 метров, а глубину пока установить не удалось.

В комментариях к посту криворожцы подтверждают появление дыры. Говорят, что есть угроза повторных обрушений.

Я там тоже сегодня был и снимал. Диаметр 100 метров. Глубину тяжело оценить. И как ее теперь считать? От поверхности отвала? На глаз – глубина более 100 метров. Внизу карнизы. Поэтому там еще будет проваливаться рядом, пишет Vladimir Kazakov.

Точную причину появления пропасти пока не удалось выяснить, но, по словам Анатолия, такие дыры в земле образуются преимущественно весной. Блогер предполагает, что «портал» открылся, потому что «села» старая буровая камера.

С 2011 года здесь все сдвинулось, утрачена устойчивость горного массива. Образование новых воронок: 2011, 2012, 2024 гг. Воронка 2011 года расширяется. Новым отвалом потолка над подземными камерами придавлены. Вот и посыпалось, — приводит свою версию Vladimir Kazakov.

Засыпать дыру пока не получится. Нужна тяжелая техника, которая может провалиться, если подъедет поближе к дыре.

Увидеть «портал в Ад» можно на видео:

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Новости Днепра про Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)Русский

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