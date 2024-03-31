Портал у Пекло: поблизу Кривого Рогу утворилося нове провалля діаметром 100 метрів (ВІДЕО)

Нова провальна “воронка” на місці видобутку руди утворилася в Кривому Розі. На це звернув увагу криворізький блогер Анатолій Новак, який опублікував приголомшливе відео у себе на Facebook-сторінці.
Анатолій розповів, що провалля утворилося близько 15 години 29 березня. Діра з’явилася в районі Галківки, біля “чаші”. Точну локацію блогер публічно не уточнює, адже там небезпечно – є загроза повторних обвалів.
Хто знає, той зрозуміє. Старовинна бурова камера так близько до поверхні землі! Унікально! Якщо цікаво, особисто побачити, та ще дізнатись деяку інформацію, та багато цікавих краєвидів. То мої особисті повідомлення відкриті, – написав Анатолій.
Я там теж сьогодні був і знімав. Діаметр 100 метрів. Глибину важко оцінити. І як її тепер рахувати? Від поверхні відвалу? На око – глибина понад 100 метрів. Унизу карнизи. Тому там ще буде провалюватись поруч, – пише Vladimir Kazakov.
З 2011 року тут все зрушилось, втрачена стійкість гірського масиву. Утворення нових лійок: 2011, 2012, 2024 рр. Лійка 2011 року розширюється. Новим відвалом стелі над підземними камерами придавлені. От і посипалося, – наводить свою версію Vladimir Kazakov.
Читайте також:
Автор:
Раптово помер боєць з Дніпропетровщини.
Літню жінку врятували ДСНС-ники.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали мародера.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині прапор розірвало вітром.