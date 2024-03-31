Портал у Пекло: поблизу Кривого Рогу утворилося нове провалля діаметром 100 метрів (ВІДЕО)

Величезний портал відкрився у Кривому Розі.

Нова провальна “воронка” на місці видобутку руди утворилася в Кривому Розі. На це звернув увагу криворізький блогер Анатолій Новак, який опублікував приголомшливе відео у себе на Facebook-сторінці.

Анатолій розповів, що провалля утворилося близько 15 години 29 березня. Діра з’явилася в районі Галківки, біля “чаші”. Точну локацію блогер публічно не уточнює, адже там небезпечно – є загроза повторних обвалів.

Хто знає, той зрозуміє. Старовинна бурова камера так близько до поверхні землі! Унікально! Якщо цікаво, особисто побачити, та ще дізнатись деяку інформацію, та багато цікавих краєвидів. То мої особисті повідомлення відкриті, – написав Анатолій.

Діаметр діри складає 100 метрів, а глибину поки що встановити не вдалося.

У коментарях до допису криворіжці підтверджують появу діри. Кажуть, що є загроза повторних обвалів.

Я там теж сьогодні був і знімав. Діаметр 100 метрів. Глибину важко оцінити. І як її тепер рахувати? Від поверхні відвалу? На око – глибина понад 100 метрів. Унизу карнизи. Тому там ще буде провалюватись поруч, – пише Vladimir Kazakov.

Точну причину появи провалля наразі не вдалося з’ясувати, але за словами Анатолія, такі діри в землі утворюються переважно навесні. Блогер припускає, що “портал” відкрився, бо “сіла” стара бурова камера.

З 2011 року тут все зрушилось, втрачена стійкість гірського масиву. Утворення нових лійок: 2011, 2012, 2024 рр. Лійка 2011 року розширюється. Новим відвалом стелі над підземними камерами придавлені. От і посипалося, – наводить свою версію Vladimir Kazakov.

Засипати діру поки що не вийде. Треба важка техніка, яка може провалитися, якщо під’їде ближче до діри.

Побачити “портал в Пекло” можна на відео:

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