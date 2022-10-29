Помогите опознать: в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины

27 октября возле автодороги М-04 Знаменка-Луганск-Изварино на территории садового товарищества «Лаванда» в Новомосковске обнаружили тело мужчины.
По предварительной информации, на теле отсутствуют видимые признаки насильственной смерти.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие рыжие.
Был одет в красную толстовку с надписью «black sqvad» и джинсы синего цвета.
Если вам известна информация, которая поможет установить личность мужчины, позвоните по номерам: (098) 242-58-03, (050) 948-53-23, 102.
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