Помогите опознать: в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины

Правоохранителям нужна помощь!

27 октября возле автодороги М-04 Знаменка-Луганск-Изварино на территории садового товарищества «Лаванда» в Новомосковске обнаружили тело мужчины.

По предварительной информации, на теле отсутствуют видимые признаки насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие рыжие.

Был одет в красную толстовку с надписью «black sqvad» и джинсы синего цвета.

Если вам известна информация, которая поможет установить личность мужчины, позвоните по номерам: (098) 242-58-03, (050) 948-53-23, 102.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: