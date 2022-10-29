Не забудьте перевести часы: Украина ночью переходит на зимнее время

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия, и по традиции стрелки сдвигают осенью и весной – в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.
В этом году украинцы перейдут на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября в 4 утра. Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.
Как правильно подготовиться к переводу часов:
И на будущее – начинать готовиться к переходу на зимнее или летнее время лучше заранее.
Напомним, ранее мы писали: «Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре«.
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