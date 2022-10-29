Не забудьте перевести часы: Украина ночью переходит на зимнее время

В ночь с 29 на 30 октября в 4 утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия, и по традиции стрелки сдвигают осенью и весной – в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

В этом году украинцы перейдут на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября в 4 утра. Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.

Как правильно подготовиться к переводу часов:

больше гуляйте на свежем воздухе – это поможет насытить мозг кислородом;

проводите утром разминку для мышц;

отрегулируйте завтрак – употребляйте утром умеренно сытную пищу, чтобы запустить организм.

И на будущее – начинать готовиться к переходу на зимнее или летнее время лучше заранее.

Напомним, ранее мы писали: «Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре«.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: