В Германии избили несовершеннолетнего парня из Днепра

В Германии избили несовершеннолетнего парня, который отказался поддерживать слова "слава россии".

Об этом мама подростка написала в соцсети.

Женщина с двумя сыновьями выехала из Днепра ради безопасности детей в Германию. Отец детей сражался за Украину и погиб под Песками Донецкой области месяц назад.

Считала, что дети находятся в безопасности. Нет. И здесь украинцам нет покоя, – написала женщина.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн.

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