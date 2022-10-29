Допоможіть упізнати: у Новомосковську на трасі виявили тіло чоловіка

27 жовтня біля автодороги М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине на території садового товариства «Лаванда» у Новомосковську виявили тіло чоловіка.
За попередньою інформацією, на тілі немає видимих ознак насильницької смерті.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 175-180 см, середньої статури, волосся коротке руде.
Був одягнений у толстовку червоного кольору з надписом «black sqvad» та джинси синього кольору.
Якщо вам відома інформація, яка допоможе встановити особу чоловіка, зателефонуйте за номерами: (098) 242-58-03, (050) 948-53-23, 102.
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