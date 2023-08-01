Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: ушел из дома и не вернулся

Нужна ваша помощь!

Полиция Днепра разыскивает 14-летнего без вести пропавшего Владислава Кардонцева.

31 июля около 8:30 парень ушел из дома в г. Подгородное и не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы короткие светло-русые.

Был одет: черная кофта, белая футболка, черные шорты, бело-красные кроссовки.

Если вы видели этого юношу или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 102 или (097) 595 30 82.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе пропала без вести 34-летняя женщина.

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