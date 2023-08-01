Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 14-річного хлопця: пішов з дому та не повернувся

Потрібна ваша допомога!

Поліція Дніпра розшукує 14-річного безвісти зниклого Владислава Кардонцева.

31 липня близько 8:30 хлопець пішов з дому у м. Підгородне та не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, очі голубі, волосся коротке світло-русяве.

Був одягнений: чорна кофта, біла футболка, чорні шорти, біло-червоні кросівки.

Якщо ви бачили цього юнака або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, за телефонами: 102 або (097) 595 30 82.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі зникла безвісти 34-річна жінка.

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