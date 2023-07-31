Имеет особенности поведения: в Днепровском районе пропала без вести 34-летняя женщина

Всех, кто имеет любую информацию о местонахождении женщины, просят обращаться по телефону: 0687770112.

34-летняя Алина Корякова пропала 4 дня назад. Женщина утром 27 июля вышла из дома в поселке Кулиши, Днепровского р-на. В последний раз ее видели в микрорайоне №2 в городе Каменском.

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