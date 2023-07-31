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  • Имеет особенности поведения: в Днепровском районе пропала без вести 34-летняя женщина

Имеет особенности поведения: в Днепровском районе пропала без вести 34-летняя женщина

Сегодня 17:38
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В Днепропетровской области пропала 34-летняя женщина.

Новости Днепра про Имеет особенности поведения: в Днепровском районе пропала без вести 34-летняя женщина

Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

34-летняя Алина Корякова пропала 4 дня назад. Женщина утром 27 июля вышла из дома в поселке Кулиши, Днепровского р-на. В последний раз ее видели в микрорайоне №2 в городе Каменском.

Известно, что Алина имеет особенности поведения.

Приметы: рост 173 см; худощавого телосложения; темно-русые волосы длиной до плеч; голубые глаза.

Была одета: синяя футболка с надписью голубыми буквами; синие джинсы.

При себе имела: желтый пакет.

Всех, кто имеет любую информацию о местонахождении женщины, просят обращаться по телефону: 0687770112.

Новости Днепра про Имеет особенности поведения: в Днепровском районе пропала без вести 34-летняя женщина

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