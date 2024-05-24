Исторический максимум: НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Впервые курс поднялся свыше 40 гривен.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
По состоянию на 24 мая официальный курс таков:
Как свидетельствуют данные портала «Минфин», 24 мая средний курс продажи доллара в обменниках по состоянию на 15:00 составляет 40,44 грн, покупки — 40,30. Евро в обменниках сегодня продают в среднем по 43,90 грн., покупают эту валюту у населения по 43,75 грн.
«ПриватБанк» 24 мая покупает доллар по 39,75 грн, что на 5 копеек дороже, чем вчера, а продает по 40,32 грн, то есть на 16 копеек дороже. Евро покупает по 42,9 грн, продает – по 43,67 грн. Таким образом евро в «ПриватБанке» подешевел.
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