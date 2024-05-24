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  • Исторический максимум: НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Исторический максимум: НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Сегодня 17:23
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НБУ повысил официальный курс доллара.

Новости Днепра про Исторический максимум: НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Впервые курс поднялся свыше 40 гривен.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

По состоянию на 24 мая официальный курс таков:

  • 40,1153 гривны за 1 доллар (+0,1948 грн).
  • 43,4910 гривны за 1 евро (+0,1773 грн).

Как свидетельствуют данные портала «Минфин», 24 мая средний курс продажи доллара в обменниках по состоянию на 15:00 составляет 40,44 грн, покупки — 40,30. Евро в обменниках сегодня продают в среднем по 43,90 грн., покупают эту валюту у населения по 43,75 грн.

Курс валют в банках

  • покупка — 39,85 грн/долл,
  • продажа — 40,29 грн/долл.

«ПриватБанк» 24 мая покупает доллар по 39,75 грн, что на 5 копеек дороже, чем вчера, а продает по 40,32 грн, то есть на 16 копеек дороже. Евро покупает по 42,9 грн, продает – по 43,67 грн. Таким образом евро в «ПриватБанке» подешевел.

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