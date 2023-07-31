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  • Має особливості поведінки: у Дніпровському районі зникла безвісти 34-річна жінка

Має особливості поведінки: у Дніпровському районі зникла безвісти 34-річна жінка

Сьогодні 17:38
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У Дніпропетровській області зникла 34-річна жінка.

Новости Днепра про Має особливості поведінки: у Дніпровському районі зникла безвісти 34-річна жінка

Про це повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

34-річна Аліна Корякова зникла 4 дні тому. Жінка зранку 27 липня вийшла з дому в селищі Куліші, Дніпровського р-ну. Востаннє її бачили у мікрорайоні №2 в місті Кам’янського. 

Відомо, що Аліна має особливості поведінки.

Прикмети:

  • зріст 173 см;
  • худорлявої статури;
  • темно-русяве волосся довжиною до плечей;
  • блакитні очі.

Була одягнена:

  • синя футболка з написом блакитними літерами;
  • сині джинси.

При собі мала: 

  • жовтий пакет.

Всіх, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження жінки, просять звертатися за телефоном: 0687770112.

Новости Днепра про Має особливості поведінки: у Дніпровському районі зникла безвісти 34-річна жінка

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