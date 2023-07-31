Має особливості поведінки: у Дніпровському районі зникла безвісти 34-річна жінка

Про це повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.
34-річна Аліна Корякова зникла 4 дні тому. Жінка зранку 27 липня вийшла з дому в селищі Куліші, Дніпровського р-ну. Востаннє її бачили у мікрорайоні №2 в місті Кам’янського.
Відомо, що Аліна має особливості поведінки.
Прикмети:
Була одягнена:
При собі мала:
Всіх, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження жінки, просять звертатися за телефоном: 0687770112.
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