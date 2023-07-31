Має особливості поведінки: у Дніпровському районі зникла безвісти 34-річна жінка

У Дніпропетровській області зникла 34-річна жінка.

Про це повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

34-річна Аліна Корякова зникла 4 дні тому. Жінка зранку 27 липня вийшла з дому в селищі Куліші, Дніпровського р-ну. Востаннє її бачили у мікрорайоні №2 в місті Кам’янського.

Відомо, що Аліна має особливості поведінки.

Прикмети:

зріст 173 см;

худорлявої статури;

темно-русяве волосся довжиною до плечей;

блакитні очі.

Була одягнена:

синя футболка з написом блакитними літерами;

сині джинси.

При собі мала:

жовтий пакет.

Всіх, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження жінки, просять звертатися за телефоном: 0687770112.

Читайте також:

Українська

Автор: