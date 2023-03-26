Погода в Днепре в воскресенье, 26 марта: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

В Каменском попрощались с героем, который погиб в бою на Луганщине В субботу, 25 марта, в Каменском Днепропетровской области попрощались с украинским воином, который погиб на Луганщине во время выполнения боевого задания. 1 просмотров

Украл в АТБ алкоголя на 800 грн и получил 5 лет тюрьмы: в Днепре осудили вора В Днепре ранее судимый мужчина вынес из АТБ две бутылки элитного алкоголя. За кражу во время войны его осудили на 5 лет тюрьмы, однако впоследствии освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. просмотров

Уже сегодня днепряне смогут наблюдать на небе парад планет: где и как увидеть В последние дни марта мы можем наблюдать редкое космическое событие - парад планет. Наша луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта, поэтому уже сегодня можно будет увидеть это удивительное явление. просмотров

Новая авария на Набережной Победы: столкнулись Volkswagen и Renault (ФОТО) Сегодня, 25 марта, в Днепре на Набережной Победы произошло очередное ДТП. Там столкнулись два автомобиля марок Volkswagen и Renault. просмотров

Сохраняем информационную тишину: в Минобороны призвали не обсуждать будущее контрнаступление ВСУ Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала украинцев не обсуждать контрнаступление ВСУ, чтобы не мешать военным. Она отметила, что именно информационная тишина позволила бойцам выиграть время и сделать свою работу во время освобождения Харьковщины. просмотров

На час ближе к победе: этой ночью Украина переходит на летнее время Ночью с субботы на воскресенье, 26 марта, в три часа по киевскому времени в Украине состоится переход на летнее время. Стрелки часов надо перевести на час вперед. просмотров

Оставил предсмертную записку: в Днепре пенсионер застрелился из охотничьего ружья В Днепре пожилой мужчина покончил с собой. Он застрелился из охотничьего ружья в собственной квартире. просмотров