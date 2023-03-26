Погода в Днепре в воскресенье, 26 марта: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 26 марта:
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Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.
Синоптики удивили неожиданным прогнозом похолодания, которое накроет Украину и Днепр…
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Таким образом, ядерный шантаж продолжается.
В субботу, 25 марта, в Каменском Днепропетровской области попрощались с украинским воином, который погиб на Луганщине во время выполнения боевого задания.
В Днепре ранее судимый мужчина вынес из АТБ две бутылки элитного алкоголя. За кражу во время войны его осудили на 5 лет тюрьмы, однако впоследствии освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
В последние дни марта мы можем наблюдать редкое космическое событие - парад планет. Наша луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта, поэтому уже сегодня можно будет увидеть это удивительное явление.
Сегодня, 25 марта, в Днепре на Набережной Победы произошло очередное ДТП. Там столкнулись два автомобиля марок Volkswagen и Renault.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала украинцев не обсуждать контрнаступление ВСУ, чтобы не мешать военным. Она отметила, что именно информационная тишина позволила бойцам выиграть время и сделать свою работу во время освобождения Харьковщины.
Ночью с субботы на воскресенье, 26 марта, в три часа по киевскому времени в Украине состоится переход на летнее время. Стрелки часов надо перевести на час вперед.
В субботу, 25 марта, в Днепре произошел крупный бытовой пожар на улице Юрия Савченко.
В Днепре пожилой мужчина покончил с собой. Он застрелился из охотничьего ружья в собственной квартире.
В пятницу, 24 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольский район. Оккупанты нанесли удары по Никополю, Мировской и Марганецкой громаде.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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