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Погода в Днепре в воскресенье, 26 марта: ожидается сильный дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 26 марта: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 26 марта:

  • Солнечный и сухой день – к богатому урожаю;
  • Туман — к частым дождям летом;
  • Гуси плещутся в воде — резко потеплеет.

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