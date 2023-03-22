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В Днепре в отделении «Новой почты» украли ценную посылку

Сегодня 11:23
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В Днепре неизвестный мужчина украл посылку из почтового отделения.

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На днях в одном из отделений Новой почты в Соборном районе города была украдена посылка стоимостью 13 тысяч гривен.

В помещение Новой почты вошел неизвестный мужчина, который забрал коробку с посылкой, после чего скрылся в неизвестном направлении. Впрочем уже вечером, во время патрулирования в городе, инспекторы нашли грабителя, который подходил по приметам.

Заявитель узнал злоумышленника и подтвердил, что именно он украл посылку. Мужчину задержали и отправили в участок для выяснения обстоятельств, сообщает телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Напомним, ранее в Днепропетровской области в отделении Новой почты исчезло снаряжение для собак спасателей. Кроме этого, в Кривом Роге судили почтальона, которая украла из посылки 2 ноутбука.

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