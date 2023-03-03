Районная знаменитость: в Днепре библиотекой «руководит» кошка

Днепровской библиотекой управляет кошка.

В мире есть много известных кошек, которые наравне с людьми занимают настоящие должности в госучреждениях или компаниях. К примеру, британский кот Ларри – кот-мышелов на Даунинг-стрит. В феврале 2011 года Ларри получил реальную должность и стал Главным мышеловом Резиденции Правительства Великобритании.

В Днепре тоже есть известны коты, которые стали если не городскими, то районными знаменитостями. К примеру, библиотекой на левом берегу управляет кошка Муся, которую назвали книжной феей Райончик.

Историю кошки рассказала днепрянка Ольга Меркулова.

Свою должность четырехлапая получила 10 лет назад, когда маленькую кошечку нашли у черного входа в библиотеку. Сначала пушистую подкармливали сотрудники библиотеки, а затем решили взять к себе в штат.

Они рассказали, что кошка обычно сидит на стуле возле библиотекаря и следит за выдачей книг. Еще пушистая любит сидеть под лампой, потому что там тепло. Питается магазинным кормом, который покупают для нее коллеги, а также едой, которую иногда заносят читатели.

По словам днепрян, в библиотеке очень уютно, много литературы на любой вкус, можно взять книги домой на целый месяц.

Работают с 10 до 18 раз в день, кроме понедельника. Каждую субботу проводят бесплатные мастер-классы для детей. Взять книгу или увидеть книжную фею можно по адресу улица Богдана Хмельницкого, 2. У входа есть граффити, с Алисой в стране чудес, которую нарисовал известный художник ZdesRoy.

Напомним, ранее в Днепре свой день рождения праздновал кошачий «мэр» города Байден.

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