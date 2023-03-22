В Днепре спасают лошадей-беженцев из Харьковщины, которых хотели съесть россияне

В днепровском приюте живут лошади, эвакуированные из зоны боевых действий. Ими сейчас заботятся волонтеры «Пегаса».
Харьковскую кобылу Октаву спасали от оккупации местные жители. Волонтер рассказала, что когда в город зашли россияне, то люди решили вывезти животных на безопасную территорию, потому что оккупанты собирались убить и съесть лошадей. Об этом говорится в сюжете ДніпроТВ.
По словам волонтера Яны Русиной, лошадей пришлось вести 10 километров по заминированной степи, где лежали снаряды.
Когда Октава попала на безопасную территорию, то очень боялась громких звуков и никого к себе не подпускала. Впрочем, через некоторое время пребывания в приюте, она привыкла к ухаживающему за ней конюху.
Еще один переселенец — лошадь Буян из Донбасса, получивший осколочное ранение. Животное решили эвакуировать на более безопасную территорию. Обломок снаряда попал в ногу, но достать его не могут. Теперь животному дают противовоспалительное лекарство, чтобы облегчить боль.
Буян уже старенький, ему больше 30 лет, скакун плохо слышит и видит.
Волонтеры надеются, что все же смогут найти животным новых хозяев, которые смогут о них позаботиться.
Напомним, ранее мы писали о спаниеле, которого спасают волонтеры «Пегаса». Бедного четырехлапого выбросил из окна его владелец. У щенка сломана лапка, а в желудке застрял неизвестный предмет.
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