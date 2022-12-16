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Погода в Днепре в пятницу, 16 декабря: возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее и захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 16 декабря: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 16 декабря:

  • Если снега мало, то следующий год будет неурожайным.
  • Если снег на талую землю ложится, то будет неурожай.
  • Снегирь под окном чирикает — жди оттепели.
  • Дрова трещат в печке — скоро наступят морозы.
  • Звезды «прыгают» — грядет метель и стужа.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 16 декабря: возможен небольшой дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 16 декабря: возможен небольшой дождьРусский

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