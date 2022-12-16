Погода в Днепре в пятницу, 16 декабря: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Одевайтесь теплее и захватите с собой зонт!

13 декабря, в 19:00, на «101» поступил вызов о пожаре…

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