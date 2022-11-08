Чайная-рюмочная и столовая для спортсменов: история дома Андриевских в Днепре

На углу улицы Фабра находится старинный дом. Более ста лет назад он считался одним из самых престижных в тогдашнем Днепре.

В здании были квартиры для аренды на несколько комнат, прачечная, холодильник, кладовки, в комнаты проведено отопление и вода. Построили его в 1911 году. Это был доходный дом Андриевского. Некоторое время в доме жил историк Дмитрий Яворницкий, начальник железной дороги Книппер, владелец одного из крупнейших в стране кинопрокатов Спектор. Во время Первой мировой войны одна из квартир была отдана под госпиталь. После 1917 года владельцы дома – семья Андриевских уехала, постояльцев стало значительно меньше, да и не могли они оплачивать полную аренду квартиры. Дом потихоньку приходил в упадок. В 1920-х годах его превратили в коммуналку, но не на долго. После Второй мировой войны тут снова были обустроены полноценные квартиры, в которых поселились профессоры вузов и партийные чиновники.

Единственное, что осталось неизменным с революционных времен – столовая обустроенная в бывших кладовых. Вернее, сначала она называлась «чайная №68». Но чай в заведении не подавали, а наливали все виды алкогольных напитков. Разгоряченные посетители то и дело устраивали регулярные потасовки как в самой «чайной», так и рядом с домом.

Жильцы постоянно жаловались в различные органы на то, что в «чайной» творятся беспорядки и добились того, что заведение закрылось уже в начале 1950-х годов. Правда, не на долго. Через несколько месяцев в том же подвале открылась «диетическая столовая». Ассортимент блюд в ней был скудный, готовили невкусно, но от клиентов отбоя не было. Причина простая – заведение хоть и сменило название, но ассортимент алкогольных напитков остался прежний. Позже, столовая расширилась и готовить тут стали лучше, а алкоголя стало намного меньше.

«В 1980-х в подвале была столовая «Спартак». Беседка на крыше была в их подчинении, для особых гостей. И официант гасал туда периодически. Столовая была основным пунктом питания для всевозможных спортивных организаций», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Василий Шевелев.

Питались в столовой не только руководители спортивных организаций, но и юные спортсмены.

«В детстве занималась академической греблей, нам выдавали талоны летом на питание в столовую «Спартак». Если сметану с граненых стаканов чайными ложками. Также тут можно было купить хороший шоколад», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Галина Гозалова.

В спортивной столовой было огромное мозаичное панно, изображавшее историю Спартака. Спортсмены, получавшие талоны на питание могли конвертировать их в деньги и купить дефицитных товаров вроде шоколада и других сладостей.

В середине 1990-х на месте столовой появилось полноценное кафе. Сегодня часть территории дома отдана под офисы и магазины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: