Погода в Дніпрі у п’ятницю, 16 грудня: можливий невеликий дощ

Одягайтеся тепліше та захопіть з собою парасольку!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Увечері, мабуть, пройде дрібний дощ. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 грудня:

Якщо снігу замало, то наступний рік буде неврожайним.

Якщо сніг на землю лягає, то буде неврожай.

Снігур під вікном цвірінькає — чекай відлиги.

Дрова тріщать у грубці — незабаром настануть морози.

Зірки «стрибають» — наближається хуртовина і холод.

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