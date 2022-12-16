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Погода в Дніпрі у п’ятницю, 16 грудня: можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше та захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у п'ятницю, 16 грудня: можливий невеликий дощ

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Увечері, мабуть, пройде дрібний дощ. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 грудня:

  • Якщо снігу замало, то наступний рік буде неврожайним.
  • Якщо сніг на землю лягає, то буде неврожай.
  • Снігур під вікном цвірінькає — чекай відлиги.
  • Дрова тріщать у грубці — незабаром настануть морози.
  • Зірки «стрибають» — наближається хуртовина і холод.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у п'ятницю, 16 грудня: можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у п'ятницю, 16 грудня: можливий невеликий дощРусский

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