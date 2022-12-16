Погода в Дніпрі у п’ятницю, 16 грудня: можливий невеликий дощ

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Увечері, мабуть, пройде дрібний дощ. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 16 грудня:
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