Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно

Жители Днепра могут сделать некоторые обследования бесплатно. При этом больной сам может выбрать место, где будет проводить процедуру. Главное, чтобы это медучреждение имело контракт с Национальной службой здоровья Украины и в нем было необходимое оборудование для проведения обследования.

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