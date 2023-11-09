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Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не пригодится!

Новости Днепра про Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 9 ноября: 

  • Если на деревьях слишком много инея или рано утром заметен густой туман – к оттепели.
  • Если несколько дней кряду ветер дует с переменной силой, но направления не меняет – к осадкам.
  • Снег выпадает на сырую землю – весна будет ранней, а также взойдет много подснежников.

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