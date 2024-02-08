Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем будет идти мелкий дождь, который может усилиться к вечеру. Также возможен и дождь со снегом. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 8 февраля:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
5 тысяч лет назад на территории современной Игрени вели быт древние люди, создававшие первые календари.
Днем 7 февраля беспилотник попал по бронированном полицейском автомобиле.
Вечером 7 февраля небо над Днепром на несколько минут окрасилось нежным пурпурным цветом.
В Донецкой области жительница Павлограда вместе с жителями Днепра обустроила бордель.
Житель Днепра ограбил посетителя точки продажи лотерейных билетов.
7 февраля для Днепропетровщины оказалось тяжелым.
На днях в Днепре в ТРЦ "Караван" на фудкорте произошел странный инцидент.
Пока не цветут, но уже выросли.
С начала 2024 года в Украине изменилась минимальная заработная плата. Размер минимального страхового взноса, который работодатель платит за сотрудника в Пенсионный фонд также изменился. Также изменилась стоимость одного года стажа для тех, кто хочет докупить себе несколько месяцев или лет…
В Днепр привезут старые-новые вагоны из Лейпцига.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!