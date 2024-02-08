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Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем будет идти мелкий дождь, который может усилиться к вечеру. Также возможен и дождь со снегом. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 8 февраля: 

  • Ясная ночь — осенью жди хороший урожай льна.
  • Блеклая луна — будет снегопад.
  • Мороз и ясный закат — к морозам.

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