Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем будет идти мелкий дождь, который может усилиться к вечеру. Также возможен и дождь со снегом. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 8 февраля:

Ясная ночь — осенью жди хороший урожай льна.

Блеклая луна — будет снегопад.

Мороз и ясный закат — к морозам.

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