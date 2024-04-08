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Погода на 8 апреля: в Днепре будет очень тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 8 апреля: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера не появляться. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 6 апреля: 

  • Какой будет погода 8 апреля, такой будет и 8 октября.
  • Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.
  • Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц.
  • Черемуха распустила цвет, значит, можно сажать ранний картофель.
  • Березы дают много сока — лето будет дождливым.

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