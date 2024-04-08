Погода на 8 апреля: в Днепре будет очень тепло

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера не появляться. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 6 апреля:

Какой будет погода 8 апреля, такой будет и 8 октября.

Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.

Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц.

Черемуха распустила цвет, значит, можно сажать ранний картофель.

Березы дают много сока — лето будет дождливым.

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