Погода на 8 апреля: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера не появляться. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 6 апреля:
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