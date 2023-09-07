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Погода на 7 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 7 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода ожидается утром и днем, а к вечеру небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 7 сентября: 

  • Дождь с громом в этот день – к теплой осени и холодной зиме.
  • Если журавли на юг потянулись, то зима наступит ранняя.
  • Туман появился рано вечером – к улучшению погоды.
  • Если деревья дважды цветут, зима долго затянется.
  • Горох на грядках расцвел – до теплой и длинной осени.

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Новости Днепра про Погода на 7 сентября: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 7 сентября: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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