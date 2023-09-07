Погода на 7 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода ожидается утром и днем, а к вечеру небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 7 сентября:
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Да-да зима ближе чем мы думаем.
Зонт сегодня не понадобится!
Цена молодого картофеля летом била все рекорды. За килограмм просили от 40 гривен. Сейчас ситуация изменилась и стоимость базового овоща резко поползла вниз.
В Днепре котенка бросили умирать в закрытой квартире.
На территорию области нельзя завозить некоторые виды мяса.
Криворожца судили за то, что он обрисовал нецензурной бранью чужие ворота.
В сентябре днепрянам будут устанавливать индивидуальные счетчики.
По данным сайтов с недвижимостью, Днепр в тройке лидеров рейтинга самого дорогого жилья.
Очень часто в соцсетях можно встретить жалобы на водителей общественного транспорта: то они двери перед носом закрывают, то графики не соблюдают, то грубят.
В Днепре нет старинных кладбищ, поскольку большая часть из них была уничтожена после Второй мировой войны. В местах, где раньше были некрополи теперь стоят магазины, дома, находятся парки и скверы.
Курьезный случай произошел в Красногригорьевской территориальной общине.
Парня забрала "скорая".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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