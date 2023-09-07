Погода на 7 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода ожидается утром и днем, а к вечеру небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

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