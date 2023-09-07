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Погода на 7 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 7 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів! Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 вересня:

  • Дощ із громом у цей день – до теплої осені та холодної зими.
  • Якщо журавлі на південь потягнулися, то зима настане рання.
  • Туман з’явився рано ввечері – на поліпшення погоди.
  • Якщо дерева двічі цвітуть, то зима довго затягнеться.
  • Горох на грядках розквіт – до теплої та довгої осені.

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Новости Днепра про Погода на 7 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 7 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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